Willy Sommers en Gene Thomas geven optreden op Lokerse Markt tijdens paasweekend Yannick De Spiegeleir

10 april 2019

17u39 0 Lokeren Van vrijdag 18 tot zondag 20 april vormt de Markt van Lokeren het decor voor het muziekfestival ‘3 of Live’. Op het programma staan optredens van onder meer Gene Thomas en Willy Sommers.

In samenwerking met de stad Lokeren, brengt 3 of Live een echt vakantiegevoel tot in het hartje van de stad. Bezoekers worden ondergedompeld in een weekend vol met verbazingwekkende liveoptredens en entertainment voor de hele familie. “Met een hapje of drankje in de hand zingt u mee met o.a. Gene Thomas, Mama’s Jasje, Willy Sommers en tal van optredens voor onze allerkleinsten", klinkt het.

