Wildkampeerder in park 22 februari 2018

02u48 0

Gisterenochtend merkte de politie een tentje op in het Prinses Josephine-Charlottepark in Lokeren. De eigenaar ervan dook bij aankomst van de politie de struiken in, maar kwam weer snel tevoorschijn. Het bleek een bekende te zijn voor de politie.





Hij moest alles opkramen, maar kreeg wel uitleg over de alternatieven. (PKM)