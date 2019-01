Wijkinspecteur op de fiets haalt chauffeur met rijverbod uit verkeer Kristof Pieters

11 januari 2019

Een wijkinspecteur van de politie Lokeren haalde donderdagmiddag een chauffeur met een rijverbod uit het verkeer. Opmerkelijk is wel dat ze de achtervolging inzette op haar elektrische fiets. De agente zag rond 14.30 uur een 39-jarige man met de auto rijden in de Oud-Strijderslaan van wie ze wist dat de man een lopend rijverbod had. Ze slaagde erin de man uit het verkeer te halen. De bestuurder kreeg een nieuw proces-verbaal en zijn voertuig werd getakeld.