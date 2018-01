Wesley kroont zich tot Prins Carnaval 02u25 0 Foto Yannick De Spiegeleir Wesley Van Bastelaere (links vooraan) is de nieuwe Prins Carnaval van Lokeren.

De Lokerse carnavalisten weten sinds dit weekend wie over minder dan een maand hun stoet zal leiden. Als enige kandidaat kroonde Wesley Van Bastelaere zich zaterdag tot winnaar van de prinsenverkiezing. Hij is de opvolger van prins Benny. Wesley, lid van carnavalsgroep De Gilles, neemt al 15 jaar deel aan de stoet en smeedde in 2016 al plannen om zich kandidaat te stellen. Toen moest hij noodgedwongen afhaken door de geplande geboorte van zijn zoontje Berre. Deze keer was het wel raak. Met een Lokerse parodie op de hit 'Laat' van Get Ready gaf Wesley in het sport- en jeugdcomplex het startschot voor zijn show. De Lokerse carnavalsstoet trekt op zondag 11 februari door de straten. (YDS)