Werkmateriaal gestolen 20 februari 2018

Dieven zijn aan de haal gegaan met heel wat werkmateriaal uit een lichte vrachtauto in de Everslaarstraat in Lokeren. Het gaat onder meer om een trilplaat, bosmaaier, en kettingzaag. De diefstal werd vrijdag vastgesteld. Een dag voordien werd er ook al materiaal gestolen uit een lichte vrachtauto die geparkeerd stond in de Roggestraat. (PKM)