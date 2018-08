Werken Daknamse Bossen hervat 08 augustus 2018

Nu het bouwverlof afgelopen is, zijn de rioleringswerken in de Daknamse Bossen opnieuw gestart. Dat meldt de vzw 'Behoud Daknamse Bossen' op zijn Facebookpagina. In een eerste fase wordt gewerkt in de Daknammolenstraat (vanaf kruispunt E. Welvaertstr. tot kruispunt Kluisstraat), de Krommestraat en de Kriktestraat.In fase twee - die vermoedelijk ingaat midden september - zijn de Kluisstraat en het laatste stuk van de Daknammolenstraat aan de beurt. Tijdens de werken is er geen gemotoriseerd doorgaand verkeer mogelijk. (YDS)