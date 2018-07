Werken aan Markt 06 juli 2018

Nog tot vrijdag 13 juli wordt gewerkt aan het zebrapad aan het museum, aan de overgang van de Markt naar de Grote Kaai. "De werken worden gesplitst zodat steeds één rijstrook open blijft. Omdat het aan de Markt onmogelijk is om verkeer beurtelings te laten passeren, kozen we ervoor om slechts één rijrichting door te laten tijdens de werken", zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Sabine Van Rysselberghe (Open Vld). Verkeer vanaf de Martelarenlaan en de Oude Bruglaan kan via de Sportlaan en de Grote Kaai gewoon naar de Markt. Verkeer dat vanuit het centrum komt, wordt omgeleid over de Markt en de Poststraat naar de Sportlaan. Op woensdag, als het markt is, wordt dezelfde omleiding voorzien als tijdens de Lokerse Feesten. Komende van de Durmelaan kan je zonder problemen over de museumbrug naar het station. (KDBB)