Wereldreiziger ontdekt Vagevuur 25 juli 2018

De zomerbar van Vagevuur kreeg onlangs bijzonder bezoek over de vloer. De medewerkers van jeugdhuis T-Klub verwelkomden wereldreiziger Martin Hutchinson uit het Britse Manchester in hun midden. De man reist de wereld rond met één missie: de strijd tegen milieuvervuiling. Samen met zijn hond Starsky probeert hij mensen te sensibiliseren over afval. Hutchinson liet zich vol lof uit over de werking van Vagevuur, waar jongeren onder meer aan de slag gaan om afval een tweede leven te geven.





(YDS)