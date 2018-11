Welzijnsschakel organiseert infoavond over wonen Yannick De Spiegeleir

19 november 2018

In ontmoetingshuis De Moazoart organiseert Welzijnsschakel op dinsdag 27 november een infoavond over wonen. Het onthaal start om 19.15 uur. Er leven veel vragen rond wonen. De organisatoren nodigen drie deskundigen uit om elk tien minuten info te geven om daarna te reageren op vragen. De thema’s waar dieper wordt op ingegaan zijn: vluchtelingen, wonen en discriminatie, sociale verhuurkantoren en immo-kantoren en privacy. Wie interesse heeft kan informeren via bert@demoazoart.be op het nummer 0486/33.95.96 of via lieven.depril@welzijnsschakels.be via 09/269.23.42.