Welzijnsraad lanceert campagne ‘Ieders stem telt’ Yannick De Spiegeleir

04 september 2018

20u13 0

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen heeft de Lokerse welzijnsraad haar beleidsvoorstellen voor het toekomstige stadsbestuur geformuleerd. “Met dit memorandum, dat we onder de aandacht brengen bij de Lokerse politieke partijen, geven we vanuit ‘Ieders stem telt’ een concrete voorzet voor beleid waarin iederéén meetelt”, aldus Hervé De Vos voorzitter van de Welzijnsraad. “We willen dat de politieke partijen immers duidelijk kleur bekennen. Durven ze afspraken maken voor de opstart van een sociale kruidenier? Durven ze zich engageren tot de bouw van meer buurt en ontmoetingshuizen? Gaan ze voor een stevig gezondheidsbeleid”, formuleert De Vos enkele voorstellen.

Het memorandum met concrete beleidseisen voor de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting in Lokeren is terug te vinden via www.iedersstemtelt.be.