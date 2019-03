Weglopers uit instelling bezorgen politie heel wat werk Kristof Pieters

18 maart 2019

18u14 0

De politie van Lokeren heeft het afgelopen weekend de handen vol gehad met het zoeken naar enkele weggelopen jongeren. Op vrijdagavond kwam er een melding dat er een minderjarige en jong volwassene verdwenen waren uit een instelling in Lokeren. Beiden keerden ‘s anderendaags echter spontaan terug. Op zaterdagavond moest de politie Lokeren op vraag van de collega’s van Hasselt op zoek naar een 15-jarig meisje die daar was weggelopen uit een instelling. Vermoedelijk kon zij aangetroffen worden in Lokeren. Dat vermoeden klopte ook. Het meisje werd gevonden en teruggebracht.