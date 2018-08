Weggeefwinkel keert terug met strikte regels 'VEUR NIET'-SHOP LAAT ELKE KLANT MAAR TWEE ZAKKEN PER KEER MEER VULLEN KATRIJN DE BLESER

14 augustus 2018

02u32 0 Lokeren Weggeefwinkel 'Veur Niet' heeft de deuren in het pand in de Torenstraat geopend. Het pand werd uitgebreid met enkele extra zalen en er kwamen extra regels. "Om iedereen de kans te geven om spullen mee te nemen die ze nodig hebben", zegt vrijwilliger Nicole D'hont.

Om de twee weken kan iedereen spullen afhalen in weggeefwinkel 'Veur Niet' in de Torenstraat. "Mensen die het financieel moeilijk hebben, kunnen hier terecht maar evengoed mensen die het financieel beter hebben, kunnen hier spullen afhalen. Zo krijgen we ook volk over de vloer dat op zoek is naar spullen voor upcycling of gewoon spullen om te recycleren", zegt vrijwilliger Nicole D'hont die samen met partner Luc Waege de stuwende kracht is achter 'Veur Niet'.





Met elk openingsmoment, eens om de twee weken, krijgt 'Veur Niet' gemiddeld tussen de 150 en 200 bezoekers over de vloer. "Het begon met een Weggeefgroep op Facebook, zoals er zoveel zijn. Maar al snel kwamen veel spullen bij mij thuis terecht. Mensen kwamen bij mij thuis de spullen dan afhalen en al snel werd dat allemaal te veel zodat ik op zoek ging naar een opslagruimte", zegt Nicole. "Die vond ik bij de dekenij waar ik een stukje in bruikleen kreeg. Ook dat stuk werd te klein en nu konden we er nog enkele lokalen bij krijgen zodat we alle spullen netjes kunnen rangschikken."





In de verschillende zaaltjes zijn schoenen, kleren, speelgoed maar ook meubeltjes en decoratie te zien. "Met de inrichting in extra zalen hebben de bezoekers wat meer plaats om te snuisteren tussen de spullen. Voordien lieten we maar een aantal klanten tegelijk binnen omdat het anders veel te druk werd. Vrijwilligers aan de deur en in de verschillende zalen leiden hier alles in goede banen. Wie eerst binnen kwam, had de meeste keuze. Dat leggen we nu toch een beetje aan banden. Bezoekers mogen voortaan maximum twee big shoppers vol spullen meenemen: één met kleren en één met andere spullen. Op die manier willen we misbruik voorkomen", zegt Nicole.





Lidkaart

Voor een aangenamere winkelervaring werkt de weggeefwinkel nu met een lidkaart. "Die kost 1 euro per jaar. Daarmee mogen klanten één keer per maand langskomen. We hopen dat op die manier iedereen enkel meeneemt wat die nodig heeft", zegt Nicole die, behalve haar man, intussen vijf andere vrijwillige medewerkers heeft.





Kinderen mogen voortaan pas vanaf 15.30 uur binnen. "Tot voor kort konden kinderen gewoon de hele namiddag met hun ouders meekomen. Maar kinderen zijn nu eenmaal kinderen en die lopen dan tussen de rekken en stootten al eens iets omver. Zo werd het onmogelijk om het overzicht te bewaren. Voortaan kan er eerst rustig gewinkeld worden en vanaf 15.30 uur kunnen kinderen komen passen", aldus Nicole.





Spullen inleveren kan op woensdagnamiddag. Info op de Facebookpagina 'Weggeefwinkel Veur niet'.