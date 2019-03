Waslijst aan bekeuringen voor foutparkeerder op parkeerplaats andersvaliden Kristof Pieters

20 maart 2019

Een chauffeur die zich onrechtmatig geparkeerd had op een plaats voor andersvaliden zal daar een gepeperde factuur voor mogen betalen. De 38-jarige bestuurder werd door de politie dinsdagavond rond 19 uur gecontroleerd in de Durmelaan in Lokeren. De bestuurder kon noch zijn identiteitskaart noch zijn rijbewijs of verzekeringspapieren vertonen. Het voertuig was ook niet geldig meer geschouwd. Voor alle overtredingen werd telkens een bekeuring opgesteld.