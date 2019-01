Wase horeca blaast verzamelen in Daknamstadion Yannick De Spiegeleir

14 januari 2019

17u15 0 Lokeren Beroepsvereniging Horeca Waasland organiseert op maandag 4 februari ‘De Nacht van de Wase Horeca’ in de Kollerfeestzaal van het Daknamstadion.

“Het is een netwerkavond voor alle collega horeca-ondernemers uit onze regio”, nodigen voorzitter Luc Staessens en Bernard Van Den Driessche uit. Op het programma staan onder meer een toespraak van de nieuwe CEO van Horeca Vlaanderen Mathias De Caluwé, die Lokerse roots heeft.

Daarna volgt ook nog een optreden van Radio Spandex en een dj-set Liesa Jordens. Een vijftal restauranthouders uit de regio zorgen voor de nodige hapjes net als de Lokerse bakkers- en beenhouwersbond. De organisatoren sloegen de handen in elkaar met de stad Lokeren om het evenement in goede banen te leiden. Aan enkele standjes kunnen de deelnemers ook kennismaken met een aanbod van streekproducten.

Inschrijven voor de Nacht van de Wase Horeca is mogelijk via www.foubert.eu/hw19. De inkom is gratis voor Horeca Waasland leden en geïnteresseerde horecaondernemers.