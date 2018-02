Warme chocomelk tijdens Dikketruiendag 07 februari 2018

02u54 1 Lokeren Ook basisschool De Vinderij nam gisteren deel aan Dikkentruiendag. Leerlingen werden door het MOS-team getrakteerd op warme chocomelk.

Bij School voor Buitengewoon Basisonderwijs De Vinderij in Lokeren werd de verwarming gisteren een graadje lager gezet. "Om het voor de kinderen toch warm te houden trakteren we hen op een warme chocomelk", zegt Vera Bielen, van de werkgroep Milieu op School (MOS).





"Het thema van de Dikketruiendag is dit jaar van grijs naar frisgroen. Dat willen we in de praktijk brengen door onze speelplaatsen in het voorjaar wat groener te maken. Vandaag (gisteren, red.) brengen we het groen in de klassen, want onze leerlingen zijn in een aangepaste outfit naar school gekomen. In de refter hebben we een kraampje met veel scheutjes van kamerplanten. De kinderen mogen er enkele kiezen om mee te nemen naar hun klas. Het is de bedoeling om deze goed te verzorgen en ze voldoende liefde te geven zodat ze groeien en bloeien in de klassen. In de toekomst kunnen we dan een plantenruilbeurs organiseren", aldus Bielen. (YDS)