Wachtdienstregeling huisartsen wijzigt

De wachtdienstregeling van de huisartsen in Lokeren, Eksaarde en Moerbeke wijzigt voor de weekends. Tijdens het weekend en op feestdagen bundelen de huisartsen uit de verschillende gemeenten de krachten. Een nieuwe regeling die betekent dat patiënten zich in de betreffende regio moeten verplaatsen. Patiënten dienen steeds eerst contact op te nemen met hun eigen huisarts. Als die niet beschikbaar is, kunnen ze voor dringende medische consultaties contact opnemen met het wachtnummer. Huisbezoeken kunnen alleen in geval van immobiliteit van de patiënt door leeftijd of ziekte. De nummers voor het bereiken van de wachtdienst blijven voor de hele regio dezelfde. Voor Lokeren en Daknam is dat 09/348.78.78 voor Eksaarde, Doorslaar en Moerbeke 09/349.64.74. Alleen word je vanaf nu doorverbonden met de huisarts die op dat ogenblik instaat voor de wachtdienst.





Meer info via www.huisartsenloke ren.be. (YDS)





