Waar kan je sleeën in onze regio? Yannick De Spiegeleir

30 januari 2019

12u18 0 Lokeren Woensdagmiddag en heel Vlaanderen is bedekt met een sneeuwtapijt: tijd om de slee nog eens boven te halen. Onze redactie bracht de leukste heuvels, hobbels en hoogvlaktes in Vlaanderen handig in kaart.

In onze regio kan je bijvoorbeeld terecht op de Mont Henri in het Lokerse Park Ter Beuken. Ook bij het evenementeneiland in het provinciaal domein van Wachtebeke ligt een grote berg. Wie het nog iets verder wil zoeken kan in Gent terecht in de Gentbrugse Meersen of op de ‘berg’ van de Blaarmeersen.