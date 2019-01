Vzw Durme ontvangt Dirk Draulans als spreker op academische zitting Yannick De Spiegeleir

16 januari 2019

17u05 0 Lokeren Vzw Durme viert eind deze maand haar 50-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dat bijzondere jubileum organiseert de natuurvereniging op zondag 3 februari een academische zitting in het Cultureel Centrum in Lokeren met tal van boeiende sprekers.

De oprichters zullen er terugblikken op het leven van de vereniging, er zal een streepje muziek zijn, een voordracht met luchtige toets over wetenschap en natuur en heel wat prominente personen zullen in de bloemetjes worden gezet. “Zo verwachten we bioloog Dirk Draulans, Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, Minster van Staat en medeoprichtster Miet Smet en Vera Dua, voorzitster van de milieukoepel Bond Beter Leefmilieu. Een pak boeiende sprekers dus die hun licht laten schijnen over de werking van 50 jaar vzw Durme”, zegt Martzen Frans van vzw Durme.

De academische zitting wordt muzikaal begeleid door Edwin Van Vinckenroye. Aansluitend zal er voor de aanwezigen een receptie zijn in de feestzaal van het Sint-Lodewijks College in Lokeren. Wil je graag aanwezig zijn? Schrijf je dan in voor 24 januari door te mailen naar martzen.frans@vzwdurme.be.