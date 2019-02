Vzw Durme kant zich tegen verlichting aan fiets- en wandelpad tussen Lokeren en Eksaarde: “Negatief effect op verschillende diersoorten” Yannick De Spiegeleir

21 februari 2019

16u48 1 Lokeren Als het van vzw Durme afhangt, komt er geen verlichting langs het fietspad op de oude spoorwegbedding tussen Lokeren en Eksaarde. De natuurvereniging verwijst naar wetenschappelijke studies en de wetgeving om haar standpunt te staven. “Duurzame reflecterende verf is een beter alternatief”, klinkt het.

Het fiets- en wandelpad tussen Lokeren en Eksaarde krijgt nog dit jaar een grondige renovatie. Heel wat gebruikers van de populaire route zijn vragende partij om verlichting te plaatsen langs de oude spoorwegbedding, maar als het van vzw Durme afhangt, gaat dat niet door. Ook Natuurpunt Zuid-Waasland schaart zich achter dat standpunt.

De natuurverenigingen beseffen dat hun stelling niet bij iedereen in goede aarde valt, maar houden voet bij stuk. “De lichtvervuiling in Vlaanderen is bij de hoogste van Europa. In plaats van nieuwe verlichting, moet juist het probleem van lichtvervuiling en lichthinder verder worden aangepakt. Wetenschappelijke studies tonen ook aan dat lichthinder bij mens en dier belangrijke effecten kan veroorzaken”, zegt Joris Everaert. “Bij dieren gaat het om effecten op het gedrag, de voortplanting, de gezondheid, het leefgebied en natuurverbindingen. De effecten zijn niet alleen vastgesteld bij zoogdieren zoals vleermuizen, maar ook bij vogels, amfibieën, nachtvlinders enzovoort. Duisternis ’s nachts hoort bij de natuur, we moeten daar als mens respect voor hebben”, klinkt het.

Everaert wijst erop dat het traject vanaf de Daknamse meersen tot Eksaarde door erkend natuurreservaat loopt. “Volgens de wetgeving (het Natuurdecreet, red.) is het niet mogelijk om daarin constructies zoals lichten aan te brengen. Als alternatief stellen we vanuit de natuurverenigingen al jaren voor om de zichtbaarheid op het fiets- en wandelpad desnoods te verbeteren met andere oplossingen zoals duurzame reflecterende verf.”

Ook het argument dat verlichting voor meer veiligheid zou zorgen, houdt volgens vzw Durme geen steek. “Verlichting geeft de fietser en wandelaar net een vals gevoel van veiligheid. Verschillende studies tonen dit aan. Cijfers van de politie van Lokeren bevestigen wat reeds algemeen gekend is: verlichting trekt juist ongewenst gedrag en vandalisme aan.”