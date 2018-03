Vuurspektakel betovert Durme MAGISCH OPTREDEN OPENT 'JAAR VAN HET WATER' IN L'EAU-KEREN YANNICK DE SPIEGELEIR

26 maart 2018

02u24 1 Lokeren Als stad aan de Durme staat Lokeren in 2018 in het teken van water. Het officiële startschot van het nieuwe jaarthema werd zaterdag gegeven met een vuurspektakel op de Durme.

Er zijn slechts weinig Vlaamse steden en gemeenten waar een rivierloop zo prominent door het stadscentrum loopt als de Durme in Lokeren. Het is een toeristische troefkaart die het stadsbestuur graag meer wil uitspelen. De toekomstige ontwikkeling van een waterrecreatief centrum in het Josephine Charlottepark moet die ambitie onderstrepen.





In afwachting van het nieuwe centrum werd Lokeren dit jaar voor de gelegenheid al omgedoopt tot L'eau-keren. Lokeren is dan ook een afgeleide van 'Leuk-arna' wat zoveel betekent als plaats aan helder water. Een centrale rol voor de opening van het themajaar was afgelopen weekend vanzelfsprekend weggelegd voor de Durme.





Pal tussen de Markt en de Prosper Thuysbaertlaan en tussen de post- en museumbrug zette het creatieve team 'Enki Loki' uit Berlare een druk bijgewoond vuurspektakel op poten. Vanuit een levensgrote ballon midden op het water en omringd door vuurwerk vertelde de Gentse schrijfster Kristien Spooren het verhaal van een druppel water en zijn zoektocht naar de zee. Wannes De Vleeschauwer woonde het spektakel samen met zijn gezin bij. "Jammer genoeg konden we het verhaal aan de kant waar wij stonden heel moeilijk verstaan, maar het is zeker en vast een positieve zaak dat er ruimte wordt gemaakt voor dit soort evenementen. Dat er een publiek voor is, bewijst de hoge opkomst", aldus Wannes.





Café Voté

Voor of na het vuurspektakel konden de aanwezigen ook nog een bezoekje brengen aan 'Café Voté' op de Markt. Een initiatief van de Lokerse jeugdraad. "Met dit openluchtevenement willen we jongeren op een laagdrempelige manier in contact brengen met lokale politiek", verduidelijkt Bram De Cock. "Elke partij die actief is in Lokeren krijgt de kans om zich voor te stellen aan de hand van enkele stellingen die ze op een creatieve manier naar voor brengen. Als jeugdraad hopen we ook dat jongeren gehoord zullen worden in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. In september zullen we onder dezelfde vlag ook nog een verkiezingsdebat organiseren."





Het Lokerse weekend in het teken van het water werd op zondag afgesloten met een feestelijk programma in het Durmebad naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het stedelijke zwembad. Bezoekers werden in de bloemetjes gezet met een geschenkje en op zondag konden ze deelnemen aan verschillende initiaties van synchroonzwemmen tot yoga op het water.





Wie meer wil weten over het programma van het 'Jaar van het Water' kan surfen naar https://www.lokeren.be/vrije-tijd/toerisme/l-eau-keren-waterstad-2018.