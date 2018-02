VTI-leerlingen recycleren kurk tot kunst 21 februari 2018

De leerlingen van het zesde jaar Houttechnieken hebben zich van hun creatiefste kant getoond. Uit restpartijen van kurkvloer vervaardigden ze kunstwerken.





"De opdracht kaderde in ons STEAM-project, dat de band aanhaalt tussen kunst, wetenschap, technologie en wiskunde", verduidelijkt Stephan Beirnaert, communicatieverantwoordelijke van de VLOT!-scholengroep. "In een eerste fase gingen de leerlingen op zoek naar een bestaand kunstwerk. Ze kregen ook als opdracht om info over de kunstenaar in te winnen. In het wetenschapsdeel is het hele proces van kurkeik tot kurk besproken. Nadien werd alles overgetekend in het tekenprogramma Sketchup Pro. Als laatste stap werd de tekening geprogrammeerd voor de werktuigmachines. In samenwerking met de schildersafdeling kreeg elk onderdeel het gepaste kleurtje. Finaal werden de puzzelstukken in elkaar gepast met als resultaat een prachtig kunstwerk."





De werken zijn nog tot en met vrijdag 2 maart gratis te bewonderen in de foyer van het Cultureel Centrum in Lokeren. (YDS)