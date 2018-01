Vrouw steekt man in brand en verzorgt nu zijn wonden 02u56 0 Lokeren Omdat ze haar man in maart vorig jaar in brand stak, stond Cindy B. uit Lokeren gisteren voor de Dendermondse rechter voor poging moord. "De stoppen sloegen door na jaren van huiselijk geweld", vertelde B.

Cindy B. probeerde gisteren zelf zo goed mogelijk te vertellen wat op 12 maart 2017 gebeurd was in de woning waar ze met haar man Peter D.C. woonde. "Partnergeweld was een rode draad doorheen onze relatie", vertelde ze. "Ik was achttien jaar getrouwd met Peter en even lang kreeg ik slagen. Die 12de maart is mijn emmertje overgelopen. Ik ontplofte toen Peter opmerkingen maakte over de loempia's die ik gebakken had. Ze waren volgens hem niet warm genoeg. Toen hij zei dat ik niets kan, sloegen de stoppen door."





Man en vrouw waren op het ogenblik van de feiten dronken. Toen D.C. in de zetel zijn roes lag uit te slapen, nam B. een fles methanol en goot dat op haar echtgenoot. Daarna nam ze een aansteker. De man stond meteen in vuur en vlam, maar slaagde er nog in om de tuin in te lopen en al rollend in het gras de vlammen te doven.





"De feiten zijn bijzonder ernstig", schetste de openbaar aanklager. "B. wilde de man zelfs zijn gsm niet geven om een ambulance te bellen. Ik vraag een passende bestraffing. De rechter kan er wel rekening mee houden dat B. stappen zet om aan zichzelf te werken."





Slachtoffer Peter D.C. was aanwezig, maar stelde zich geen burgerlijke partij. De twee hebben zich intussen de echtscheidingsplannen opgeborgen. "We zijn hier sterk uitgekomen", vertelt D.C. "In het begin was ik erg kwaad, maar ik heb haar alles vergeven. Een deel van de schuld ligt bij mij, maar zij heeft mij ook vergeven."





B. kon de rechter vertellen dat van partnergeweld geen sprake meer is. Haar advocaat vroeg een herkwalificatie van de feiten naar slagen met arbeidsongeschiktheid en drong aan op een probatie-opschorting voor haar cliënte. "Ik zie mijn man graag en verzorg zijn brandwonden nu", gaf B. nog mee. "Ik heb veel spijt en voel me schuldig." Vonnis volgende maand. (DND)