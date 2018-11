Vrouw slachtoffer van oplichting via datingsite Kristof Pieters

22 november 2018

18u13 1

De politie van Lokeren waarschuwt ervoor om voorzichtig te zijn bij contacten via datingsites. Een 57-jarige vrouw uit Lokeren leerde via een datingsite een man kennen, uit België, maar verblijvend in het buitenland. Nadat de man het vertrouwen van de vrouw had kunnen winnen, vroeg hij haar om geld over te schrijven, aangezien hij in zijn verblijf problemen had. Door een typfoutje bij de overschrijving ging de transactie niet door. Gelukkig maar. Het bleek om een poging tot oplichting te gaan. De man was niet aan zijn proefstuk toe.