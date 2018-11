Vrouw op de bon geslingerd voor wildplassen Kristof Pieters

12 november 2018

De politie van Lokeren heeft zaterdag een GAS-pv opgesteld voor een vrouw die kort na de middag in de Heirbrugstraat betrapt werd bij wildplassen in een doorgang naar een garage. De vrouw kwam van café. De politie had afgelopen weekend de handen meer dan vol met dronkenlui. Vrijdagnacht werd in de Karrestraat een 35-jarige dronken man opgepakt die bestuurlijk werd aangehouden. Zondagochtend troffen agenten omstreeks 5 uur in de Brouwerijstraat een zwaar dronken 48-jarige man aan. Ook hij werd bestuurlijk aangehouden. Tot slot moest de politie dezelfde nacht nog tussenbeide komen bij een vechtpartij tussen een 49- en een 47-jarige man in een café gelegen in het centrum van Lokeren. Rond 1.30 uur raakten ze slaags met een gewond oor en een bloedende neus als gevolg. Eén van de twee werd verzorgd in het ziekenhuis. Er werd proces-verbaal opgesteld voor wederzijdse slagen en verwondingen.