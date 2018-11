Vrouw eist geld terug van gestolen goederen Kristof Pieters

12 november 2018

15u32 1

Een 34-jarige vrouw uit Lokeren dacht dat ze het ideaal scenario had bedacht om op onrechtmatige manier iets bij te verdienen. De vrouw bestelde online goederen bij een winkel, maar betaalde ze niet. Ze drukte echter wel het bestelbonnetje af. Daar kwam ze afgelopen vrijdag naar de winkel. Ze stal eerst dezelfde goederen uit het rek, toonde die vervolgens aan de kassabediende met het bestelbonnetje en vroeg tot slot om de goederen te kunnen inruilen tegen geld omdat ze niet tevreden was over de bestelling. Het alerte personeel en de camera deden haar echter de das om.