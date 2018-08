Vrouw buitengesloten omdat poes niet binnen is 24 augustus 2018

02u43 0

De politie krijgt soms wel erg bizarre oproepen. Daar kunnen ze in Lokeren over meespreken. Woensdagavond rond 22.10 uur belde een vrouw de politie op omdat ze niet binnen mocht in de slaapkamer. Haar man had de deur langs binnen vastgedraaid. De reden? Het was haar beurt om de poes binnen te roepen. Zolang de kat niet binnen was, mocht ze van haar man niet in de slaapkamer. Ter info: de politie is niet langs geweest. (PKM)