Vrouw betrapt zonder verzekering en keuringsbewijs Kristof Pieters

19 november 2018

18u58 0

Een 47-jarige vrouw is door de politie van Lokeren zaterdagavond aan de kant gezet voor controle. Dit gebeurde omstreeks 21.30 uur in de Prosper Thuysbaertlaan. De dame was de agenten opgevallen door haar gebrekkige rijstijl. Haar voertuig bleek niet gekeurd noch verzekerd.