Vrouw (76) krijgt rijverbod na dronken ongeval 13 juni 2018

De 76-jarige C.R. uit Lokeren is veroordeeld tot een maand rijverbod en 1.600 euro boete, waarvan de helft met uitstel nadat ze een spoor van vernieling trok toen ze met een glas te veel op toch plaatsnam achter het stuur.





Op 6 augustus was de zeventiger met enkele vrienden iets gaan eten en drinken in Lokeren. Hoewel ze te diep in het glas gekeken had, bracht ze toch nog twee van haar vrienden naar huis. Nadien volgde een spoor van vernieling, aldus het Openbaar Ministerie. "Eerst reed ze een paal van de watermaatschappij af. Daarna ging ze met haar wagen over een petanquebaan waar enkele spelers moesten wegspringen", klinkt het. Alsof dat nog niet voldoende was, reed ze daarna ook nog enkele tuinhagen en brievenbussen volledig stuk en kwam ze tot stilstand tegen een woning. De vrouw zelf kwam niet opdagen en liet zich verdedigen door een advocaat, die vroeg om de nodige mildheid. "Ze heeft zeker geen alcoholprobleem, maar beseft dat ze niet zo slim is geweest", klinkt het. Behalve een rijverbod en boete werd ze ook ongeschikt verklaard om nog te sturen. (KBD)