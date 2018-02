Vriendenbende voor rechter na afranseling aan Gent Sint-Pieters 17 februari 2018

Een zeskoppige vriendenbende uit Lokeren stond gisteren terecht in de rechtbank van Gent voor een zware vechtpartij tijdens de Gentse Feesten van 2016. Aan het station Gent Sint-Pieters zouden de jonge twintigers een man van een andere bende in elkaar geslagen hebben. Zowel de stationschef als een andere getuige duidden de zes jongeren aan voor de vechtpartij. Ze vragen allemaal de vrijspraak, omdat ze allemaal niets te maken zouden hebben met de vechtpartij. "Het zijn jongeren die in het begin van hun leven staan en dan wel eens een misstap begaan. Maar ze zijn te laf om hun verantwoordelijkheid op te nemen", was de procureur streng. Ze vorderde geen specifieke straf, maar wil de daders wel veroordeeld zien. Uitspraak op 9 maart. (JEW)