Vrachtwagen voor paarden gaat in vlammen op Kristof Pieters

17 december 2018

Op de Hemelseschoot in Lokeren heeft zaterdagmiddag rond 14 uur een lege vrachtwagen voor vervoer van paarden vuur gevat. De vrachtwagen brandde uit. Er was geen gevaar voor uitbreiding. ‘s Avonds was er ook nog een schouwbrand in de Kouterwegel. De brandweer had daar de situatie snel onder controle.