Vrachtwagen rukt bovenleiding stuk: geen treinverkeer tussen Lokeren en Dendermonde LH

09 april 2019

08u34

Bron: Belga 0 Lokeren Sinds 6.15 uur deze ochtend is er geen treinverkeer tussen Lokeren en Dendermonde. Een vrachtwagenbestuurder heeft aan de overweg van de Brandstraat in Lokeren de bovenleiding stuk getrokken. De schade is groot. De bovenleiding is over een afstand van enkele honderden meters beschadigd. De herstellingswerken zullen vermoedelijk een hele dag duren, meldt spoornetbeheerder Infrabel.

De kraanarm op de oplegger van de vrachtwagen was niet helemaal naar beneden. "Een klassiek geval - jammer genoeg - van schade aan de spoorinfrastructuur", aldus woordvoerder Thomas Baeken. De identiteit van de chauffeur is bij de politie gekend.

Door het incident rijden er in beide richtingen geen treinen tussen Lokeren en Dendermonde. De NMBS legt vervangbussen in. Treinen worden, in de mate van het mogelijke, omgeleid via Gent-Dampoort en Merelbeke.

Personeel van Infrabel is ter plaatse om de schade aan de bovenleiding te herstellen. Dat zal volgens de eerste vooruitzichten vermoedelijk een hele dag vergen.

Infrabel roept alle vrachtwagenchauffeurs nogmaals op om de hoogte van hun lading goed te controleren en ook na te kijken dat de kraanarm helemaal naar beneden is. Dit op voorhand controleren, bespaart heel wat hinder en schade, aldus Thomas Baeken.