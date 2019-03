Vrachtwagen rijdt zich vast in verboden rijrichting Kristof Pieters

20 maart 2019

15u31 0

De politie van Lokeren heeft dinsdag een vrachtwagenbestuurder moeten ontzetten die zich muurvast had gereden in het industrieterrein E17/2. De trucker had de verplichte rijrichting genegeerd. Hij reed zich vervolgens vast op betonblokken en moest getakeld worden.