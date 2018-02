Vrachtwagen aangereden door trein 16 februari 2018

02u54 0 Lokeren Op spoorlijn 59 is gisterenavond rond 19 uur een vrachtwagen aangereden door een goederentrein. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de overweg aan de Oude Heerweg in Lokeren.

De aanhangwagen van de vrachtwagen zat geplooid rond de locomotief. De bestuurder bleef ongedeerd. Het ongeval veroorzaakte heel wat hinder, want beide sporen waren hierdoor gisterenavond versperd. Als gevolg daarvan was er geen treinverkeer meer mogelijk tussen Lokeren en Sint-Niklaas. De NMBS legde pendelbussen in tussen beide stations. Er waren geen gevaarlijke goederen aan boord van de trein, maar er is wel redelijk wat schade.





Onderzoek moet uitwijzen wat er precies gebeurd is. Vermoedelijk gaat het om een onvoorzichtig manoeuvre van de bestuurder van de vrachtwagen, met de overweg was niets aan de hand. Ook op spoorlijn 54 in Temse waren er gisterenavond problemen. Daar zorgde vee op de sporen voor vertraagd verkeer. Treinen liepen hierdoor 5 tot 15 minuten vertraging op. (PKM)