Voorpost betoogt voor gemeenteraad Yannick De Spiegeleir

25 februari 2019

20u18 0 Lokeren Voor de start van de gemeenteraad hield de extreemrechtse groepering Voorpost een betoging aan het stadhuis. Dat deden ze naar aanleiding van de vechtpartij tussen scholieren en de politie afgelopen vrijdag.

‘Multicul, brengt ons in een slecht klimaat’ en ‘Immigratiepact, neen bedankt’ stond te lezen op de spandoeken van de groepering. Ook een vijftal minderjarige jongeren van allochtone afkomst kwam poolshoogte nemen aan het stadhuis. Tot een confrontatie kwam het niet. De politie was wel aanwezig en ging over tot een identiteitscontrole.

Meer over politiek

samenleving