Voormalige N-VA-raadsleden naar Groen-fractie 20 januari 2018

02u31 0 Lokeren Op de volgende gemeenteraadszitting in Lokeren voltrekt zich een verrassende stoelendans. Marc Beuseling en Debora Schelfhout, beiden ex-N-VA, stappen over naar Groen. De fractie van Björn Rzoska breidt zo uit van 3 naar 5 zetels.

Tot interne strubbelingen enkele jaren geleden de bovenhand namen, was Marc Beuseling fractieleider van N-VA Lokeren. Na de implosie van de lokale partijafdeling vaarden Beuseling en Schelfhout, samen met hun collega's Philippart en Biard, verder onder de vlag van de nieuwe partij N-LA. Tot nu dus, want beide raadsleden maken de overstap naar Groen.





Groen-fractieleider Björn Rzoska is verheugd. "Marc is - dat erkennen vriend en vijand - een van de beste gemeenteraadsleden in Lokeren. Bovendien heeft hij een grote expertise op het vlak van onderwijs. Ook Debora wil zich inzetten voor een gezonder en milieuvriendelijker Lokeren", zegt Rzoska. Beuseling (64) kan terugvallen op 40 jaar ervaring in de onderwijswereld: 20 jaar voor de klas en 20 jaar in directieteams. "In Groen vind ik een bondgenoot om de volgende jaren sterk in te zetten op een ander onderwijsbeleid in Lokeren. Zo willen we graag werken maken van de invoering van de eerste schoolstraten (straten in een schoolomgeving die tijdelijk autovrij worden gemaakt, red.). Ook het verlenen van renteloze leningen aan scholen die inspanningen doen om hun gebouwen energiezuiniger te maken, is maar één van onze concrete voorstellen." (YDS)