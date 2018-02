Voormalige horecazaak 't Wiel heropent als cantine roland 19 februari 2018

02u26 81 Lokeren De Lokerse stationsbuurt heeft er een nieuwe horecazaak bij: cantine roland.

De reanimatie van het voormalige danscafé 't Wiel was geen lang leven beschoren, maar op dezelfde locatie opent nu het veelbelovende cantine roland.





Achter het nieuwe concept zitten twee jonge ondernemers: Nicolas Verbruggen en Mustafa Bilgin. "Je kan bij ons terecht voor een gezellig koffiemoment, een biertje na het werk of een lekkere wijn met aperitiefhapjes. Ook voor lunch en diner hebben we voor ieder wat wils: frisse salades, heerlijke pasta, burgers, croques met vers brood en enkele klassiekers." Cantine roland is elke dag open vanaf 10 uur behalve op zondag vanaf 8 uur. Maandag is de sluitingsdag. (YDS)