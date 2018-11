Voormalig voetballer Zulte-Waregem veroordeeld bij verstek voor snelheidsovertreding Koen Baten

09 november 2018

Israëliër Ben Reichert, voormalig middenvelder bij Zulte-Waregem, is door politierechter Peter D'hondt bij verstek veroordeeld tot een geldboete van 3.200 euro. De middenvelder werd op de autosnelweg richting kust betrapt met een snelheid van maar liefst 186 kilometer per uur. “De man moest vermoedelijk gaan trainen bij zijn ploeg", zei Peter D'hondt een beetje cynisch. Naast de fikse geldboete kreeg de man ook een rijverbod van drie maanden opgelegd. Reichert speelde in 2017 een jaar voor Zulte Waregem, maar kwam er amper aan de bak. Intussen speelt hij opnieuw in zijn thuisland Israël bij MS Asjdod.