Voormalig gebouw danskring Aurora staat te koop 29 juni 2018

Het gebouw waar vroeger dansvereniging Aurora en de tekenacademie zaten, staat te koop. Aurora verhuisde eerder al naar sportcentrum De Dam.





De stadswoning in de Kazernestraat heeft een inkomhal, een leefruimte, ingerichte keuken, ingericht badkamer, vier slaapkamers en een kelder. Het gebouw heeft een charmante, oude uitstraling. De vraagprijs is 450.000 euro.





Info is te vinden op www.woonbureau.be. (KDBB)