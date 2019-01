Voorlopig geen klimaatacties gepland in Lokeren





Yannick De Spiegeleir

30 januari 2019

15u26 0 Lokeren Er staat voorlopig geen lokale klimaatactie gepland in Lokeren. Dat vernam gemeenteraadslid Manu Diericx (N-VA) van schepen van Onderwijs Nina Van der Sypt (CD&V).

“Tijdens de afgelopen weken kwamen er duizenden jongeren op straat. Ook in Lokeren blijken er heel wat middelbare scholieren deel te nemen aan de acties. Nochtans wordt je nergens een betere klimaatwetenschapper dan op school. Heeft de stad weet van lokale acties: zo zouden de jongeren maar twee in plaats van zeven lesuren moeten missen. Wat is de visie van het stadsbestuur op deze klimaatspijbelaars?”, aldus Diericx. Onderwijsschepen Van der Sypt maakt duidelijk dat er nog geen aanvragen zijn binnengelopen voor lokale acties. “Als stad zijn we geen inrichtende macht voor het secundair onderwijs. De verantwoordelijkheid ligt bij de andere onderwijsnetten om te bepalen hoe zij met deze situatie omgaan. Een vraag naar gemeenschappelijke acties is er nog niet gekomen. Als die er toch komt zullen we dit binnen de context van het Lokaal Overleg Platform of het netwerk onderwijs bekijken.”