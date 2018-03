Voorjaarswandeling 02 maart 2018

De Lokerse afdeling van de Vlaamse Actieve Senioren trekt op dinsdag 6 maart op uitstap voor een voorjaarswandeling in het Heidebos. De deelnemers verzamelen om 13.30 uur op de parking aan het Durmebad. Carpooling is mogelijk. Deelname is gratis. Voor meer informatie kan je contact opnemen via avanremoortere@telenet.be of 0479/35.19.62. (YDS)