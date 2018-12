Voorganger Roger Lambrecht overleden: “Gaston Keppens (95) was een echte clubman” Yannick De Spiegeleir & Michael Vergauwen

14 december 2018

23u00 0 Lokeren Gaston Keppens, voormalig voorzitter van Sporting Lokeren, is niet meer. De voorganger van Roger Lambrecht overleed deze week op 95-jarige leeftijd. Keppens stond tien seizoenen aan het roer van de Wase voetbalclub.

Gaston Keppens was tussen 1984 en 1994 praeses van Sporting Lokeren, een periode die in de annalen niet meteen vermeld staat als één van de meest succesvolle in de clubgeschiedenis. Keppens lag bovendien vaak overhoop met Roger Lambrecht, toenmalig voorzitter van de socioclub. Als president duldde hij immers geen tweede sterke man naast zich.

Zelf was Gaston Keppens de opvolger van Etienne Rogiers, die voorzitter was van 1976 tot aan zijn dood in 1984 — bijgestaan door manager Aloïs Derycker. Rogiers stelde het Lokeren van de grote dagen samen, met als hoogtepunten de tweede plaats in het seizoen 80-81, de bekerfinale tegen Standard, en de Europese wedstrijden tegen onder meer Dynamo Moskou, Real Sociedad, AZ en Benfica. Op 23 mei 1984 overleed hij in het ziekenhuis van Gent na een slepende ziekte, en kwam Keppens aan het bewind. De magere jaren braken aan. Bovendien moest de club voortaan het geld niet meer uit Rogiers’ portefeuille halen, maar uit een goede transferpolitiek.

“Gaston was een echte clubman”, reageert Willy Peeters, ploegafgevaardige bij Sporting Lokeren, op het overlijden van de voormalige voorzitter. “Hij was een goed mens, een ijverzuchtige man. En ook al beleefde de club droevige jaren onder zijn beleid, toch was Gaston een fiere voorzitter. Hij kwam wel al jaren niet meer naar Daknam.”

Het bewind van Keppens bij Sporting kwam in 1994 niet geheel onverwacht ten einde. In het seizoen 1992-1993 degradeerde Lokeren en in het daaropvolgende jaar werd naast de promotie gegrepen. En toen Lokeren nog een seizoen later ook nog eens helemaal onderin die tweede klasse verzeild geraakte, was de maat vol. Keppens lag steeds vaker onder vuur en betaalde het gelag. Zijn ultiem reddingsplan werd afgeschoten, de supporters hadden heimwee naar de periode Rogiers.

In een allerlaatste communiqué haalde Keppens nog uit naar de mensen die hem omringd hadden. Een nieuw directiecomité onder leiding van Roger Lambrecht nam over. Hun taak: proberen redden wat er te redden viel, en de verdere teloorgang van de club voorkomen. Uiteindelijk pakte Sporting in 1996 overtuigend de titel in tweede klasse, en werd de promotie naar de hoogste voetbalklasse afgedwongen.

Naast zijn activiteiten als voorzitter bij Sporting Lokeren had Gaston Keppens ook een eigen bouwbedrijf. Vijf jaar geleden getuigde de oud-praeses nog over zijn wedervaren tijdens de Tweede Wereldoorlog in de documentaire ‘Oorlog aan de Durme’ van cineast Kris De Beule.