Voor wie maar niet genoeg kan krijgen van al dat feesten Lokerse Feesten | WAAR KAN JE TERECHT BUITEN DE FESTIVALTERREINEN KATRIJN DE BLESER

01 augustus 2018

02u44 0 Lokeren Voor wie de Lokerse Feesten en de Fonnefeesten niet voldoen, is er ook rond de festivalterreinen wat te beleven. Zowat alle cafés op en rond de Markt zorgen voor iets meer dan anders. Ook PuP Zomerbar in het Josephine Charlottepark blijft gewoon open en koos voor een nieuw interieur.

De Lokerse Feesten en Fonnefeesten, dat is tien dagen lang muziek en feest vieren. Maar voor wie er niet genoeg van kan krijgen, kan terecht bij de lokale horeca en sympathisanten. Zij zorgen namelijk voor nog enkele extraatjes. Zo blijft in het Josephine Charlottepark aan de oevers van de Durme de PuP Zomerbar gewoon open.





Die werd aan het begin van de zomer al geopend door Bart Audenaert, Isaac Fahssi en Hendrik Buyle, die het voormalige Kind & Gezin paviljoen ombouwden tot een hippe zomerbar. "Tijdens de Feesten blijven we gewoon open. We zullen voornamelijk overdag open zijn, vanaf de middag, zodat bezoekers hier rustig iets kunnen drinken voordat ze naar de festivalterreinen gaan. Of ze kunnen tussen twee optredens door hier even uitblazen met een frisse cocktail", zegt Isaac.





Drukte ontvluchten

Voor de gelegenheid kreeg het decor dat in juni gebouwd werd een nieuwe invulling. "Dat deden we in samenwerking met meubelspecialist Pranantha uit Waasmunster. We kozen voor een Bohemian style, met parasols die wat meer zijn dan enkel een zonnescherm. De leuke versieringen zijn een meerwaarde, en daarmee bouwen ook een bestaande bar in Ibiza een beetje na."





Ook de meubels werden aangepast. "Er zitten verschillende objecten tussen die we een herbestemming hebben gegeven. Zo bestaan één van de tafels uit een houten bobijn waarop vroeger kabels werden gerold. Ook de andere tafels en stoelen zijn hergebruikt", vertelt Isaac. De voorbije maand mocht PuP Zomerbar al heel wat bezoekers verwelkomen. "De thema-avonden slaan aan en ook yoga in 't park is een succes." Het zand op de grond maakt het zomerbar gevoel compleet en dat zal tijdens de feesten niet anders zijn.





Feest tot in de vroege uurtjes

In Café Bonaparte kunnen feestvierders de drukte even ontvluchten in een zonovergoten stadstuin met retro parasols, die omringt is met wijnranken. Bezoekers kunnen er gezellig een koffie drinken of eerlijke cocktails bestellen. Nagenoeg alle horeca op en rond het Marktplein zet tijdens de feesten een groter terras. Een aantal zaken stellen zelfs een speciaal menu samen. Bistro Vienna zorgt bijvoorbeeld voor een speciale barbecue-formule in plaats van het gewone menu. Festivalgangers die van een barbecuemaaltijd willen genieten tijdens de feestweek, moeten wel op voorhand reserveren.





En voor wie na een dag op de Lokerse Feesten of de Fonnefeesten nog niet naar huis wil: bij Harley Café aan de Oude Vismijn gaat het feestje sowieso door tot in de vroege uurtjes. Daar zorgen ze zelf voor optredens, barbecue en topless bediening.