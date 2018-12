Voor wie dit jaar niet tot in Keulen geraakt De mooiste kerstmarkten in uw buurt op een rijtje gezet Yannick De Spiegeleir

09 december 2018

Nu de Sint en zijn Pieten hun pakjes hebben uitgedeeld, wordt dit weekend de eindejaarsperiode in onze regio op gang getrokken. In zowat alle gemeenten van het Waasland kan je de kerstsfeer opsnuiven. Wij hebben alvast even voor u de meest markante kerstmarkten opgelijst. Waag je op de ijspiste in Sint-Niklaas, nip van een glühwein in Belsele of bewonder een ijssculptuur in Lokeren. Onze krant wenst u alvast een zalige Kerst en een prettig eindejaar.

KERSTMARKT LOKEREN

Waar?

De Markt in Lokeren.

Periode en openingsuren?

Zaterdag 8 december van 14 uur tot middernacht en zondag 9 december van 14 tot 22 uur

Hoeveel kramen?

38 kraampjes en 13 verkoopstandjes

Concept?

Verenigingen baten een eigen chalet uit op de markt ten voordele van hun werking, aangevuld met activiteiten op poten gezet door de stad. In totaal zijn er 38 kraampjes van verenigingen en 13 verkoopstandjes.

Waarom naar daar?

Het kerstbeiaardconcert van stadsbeiaardier Tom Van Peer (zaterdag tussen 13 en 14 uur), X-Miss op patrouille op de kerstmarkt (zaterdag van 14.15 tot 17.45 uur) of demonstratie kappen van Lokerse ijssculptuur (zondag van 15 tot 16 uur).

KERSTMARKT SINT-NIKLAAS

Waar?

Grote Markt

Periode en openingsuren?

Zaterdag 8 december van 14 tot middernacht en zondag 9 december van 14 tot 20 uur

Concept?

Zestig kerstchalets, een kampvuurkring, feeërieke verlichting, verschillende foodtrucks en een sierlijke overkapping vormen samen een sfeervol kerstdorp aan de voet van het neoclassicistische stadhuis.

Waarom naar daar?

De kerstmarkt van Sint-Niklaas kan uitpakken met een ijspiste. Het epicentrum van Sint-Niklaas Wintert blijft bovendien wat langer staan dan de kerstmarkt: tot en met woensdag 9 januari 2019.

Naast de schaatsbaan vind je er ook een sfeervolle chalet en gezellige winterbistro.

KERSTMARKT BELSELE

Waar?

Belseledorp

Periode en openingsuren?

Zaterdag 22 december van 14 uur tot middernacht

Concept?

Ruim aanbod van kraampjes met een podium en dansplein en de kermis. Ook de kerstman met elfjes en een ballonnenclown zijn van de partij.

Waarom naar daar?

Eén van de grootste kerstmarkten van de regio. Er is voor ieder wat wils: voor jong én oud. Zowel voor wie op zoek is naar winterse gezelligheid als wie kerstartikelen wil inkopen.

OVERDEKTE KERSTMARKT BEVEREN

Waar?

Parking naast de ijspiste op de Grote Markt van Beveren

Periode en openingsuren?

Vrijdag 22 december vanaf 14 tot 22 uur, zaterdag 23 december van 12 tot 22 uur en zondag 24 december van 10 tot 16 uur

Concept?

Enerzijds een kerstmarkt en anderzijds een foodcorner. Er vinden ook optredens plaats op een podium.

Waarom naar daar?

Door de overkapping is de kerstmarkt van Beveren niet afhankelijk van het weer. Ook bij regen of sneeuw kan je er dus zorgeloos genieten van de kerstsfeer. En er is ook een ijspiste in de buurt.

ALTERNATIEVE KERSTMARKT EKSAARDE

Waar?

Omgeving van ‘t Uilennestje in de Muylaertstraat

Periode en openingsuren?

Zondag 16 december van 11 tot 21 uur

Concept?

(H)eerlijke kerstmarkt met creatieve mensen die naar buiten treden met hun eigen kunst , hobby , ambacht en andere scheppingen .Deelname van verschillende natuurverenigingen , vredelievende en milieuvriendelijke organisaties.

Waarom naar daar?

Grote ijsblokken worden gesculpteerd tot een verlichte ijsbar door kunstenaar Peter Teerlinck uit Brugge. Cartoonist Steve Michiels laat je meekijken in zijn kunstige wereld en hij laat elke bezoeker mee kleuren aan een nieuw levensgroot kunstwerk. Hartverwarmend knuffelmoment voor en door alle lieve mensen stipt om 16.47 uur. (YDS)