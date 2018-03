Voor popartiest is het nooit te koud voor poolparty 28 maart 2018

De temperaturen zijn nog behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Maar toch vormden de tuin en het zwembad van Kristof Haentjes in de Lammekenswijk onlangs het decor voor een poolparty. Het feestje met bikinibabes en binken in zwemshort werd in scène gezet voor de opnames van een hippe videoclip. "We nemen hier één van de scènes op voor de song 'Lights go down' van Whyse en Lux aka Bertje Luyckx", verduidelijken producers Chesney Cobam en Jay Daghelet. "Na een zware feestnacht wordt Bert wakker met een geweer naast zijn hoofd, maar het is een mysterie wat er gebeurd is."





Drone

Sammy Bruggeman, de regisseur van de videoclip kwam de tuin van Haentjes op het spoor via François Van Hemelrijck, de zaakvoerder van de Lokerse zwembadspecialist Intrapools. Haentjens, zelf gekend van carnavalsgroep De Peerkes, was wel te vinden voor het idee. Hij trommelde zelfs enkele vrienden op die een handje hielpen tijdens de opnames. "Het is toch een unieke ervaring dit in je eigen tuin mee te maken. Ze hebben zelfs een drone ingezet om sommige beelden te schieten", lacht hij. De tuin van Haentjens krijgt op die manier straks een stukje internationale roem. "De videoclip zal voorgesteld worden in mei en te zien zijn op verschillende internationale zenders", aldus Jay Daghelet.





