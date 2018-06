Volledige lijst Groen-sp.a bekendgemaakt 26 juni 2018

02u56 0 Lokeren Het kartel Groen-sp.a maakte de volledige lijst bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Dat Björn Rzoska de kartellijst van Groen-sp.a Lokeren trok, was al langer geweten. Rzoska is vandaag fractieleider van Groen in het Vlaams parlement en gemeenteraadslid in Lokeren. Hij trekt de lijst samen met Marjon Thienpondt (sp.a). Lijstduwer is Jeannine Bellens (sp.a). Meer dan een kwart van de 35 kandidaten op de lijst is jonger dan 35 jaar. Eén van de opvallende nieuwkomers is Merijn Van de Geuchte, trekker van het buurtcomité Koffiebos. "De stap naar Groen-sp.a is een logische keuze", zegt Van de Geuchte. "We moeten ervoor zorgen dat de ondoordachte bouwwoede zoals bij het Koffiebos, Spoelepark en het Park van Hillare in de toekomst niet meer voorkomen." Groen-sp.a heeft zes concrete voorstellen klaar in het programma. Onder andere een lokaal dienstencentrum, leeftijdsvriendelijke woonkernen, betaalbaar wonen, gezonde lucht, geen armoede en wél een Spoelepark, geen verkavelingen zijn de programmapunten van de kartellijst. (KDBB)