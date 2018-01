Voetbalspelers voor rechter na raid op clublokaal 02u57 0 Lokeren Vier spelers van FC Oude Schuur uit Lokeren riskeren 24 maanden cel en een boete voor buitensporig geweld. Volgens het parket waren ze betrokken bij een raid die supporters uitvoerden op het clublokaal van FC Nieuwkerken, waartegen ze net voordien een wedstrijd gespeeld hadden.

De wedstrijd in april 2012 ging gepaard met heel wat vechtpartijen en ook na de wedstrijd bleven de gemoederen verhit. Zo werd een speler van FC Nieuwkerken vlak bij het stadion in de Meesterstraat in elkaar geslagen door een twintigtal mannen uit het kamp van Oude Schuur. Daarna trok de groep herrieschoppers naar het clublokaal van FC Nieuwkerken, een Marokkaans café in Klein Hulst in Sint-Niklaas. De agressievelingen sloegen de boel kort en klein met baseballknuppels en twee aanwezigen kregen rake klappen.





Uiteindelijk werden vier spelers van FC Oude Schuur geïdentificeerd als betrokkenen. Hakim (35), Omar A., Abdesamad B. (29) en Bilal E. (25) ontkennen hun betrokkenheid. "Dit moet een groot misverstand zijn", zeiden ze tegen de rechter. "Wij zijn na de match gewoon naar huis gereden." Zij vragen de vrijspraak.





Omdat de redelijke termijn in deze zaak duidelijk overschreden is, kon de procureur zich wel vinden in een straf, deels met uitstel. De rechter velt vonnis op 12 februari. (DND)