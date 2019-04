Voetbalgrasmat Everslaar wijkt voor nieuwe padelterreinen: “Snelst groeiende sport van het land” Yannick De Spiegeleir

10 april 2019

18u00 1 Lokeren Achter café Pelgrim in de Everslaarwijk is de aanleg van drie nieuwe padelterreinen van start gegaan. Door het dalend aantal liefhebbersvoetbalploegen wordt één van de twee voetbalterreinen ingenomen. “Vanaf mei zal de nieuwe accommodatie bespeelbaar zijn”, zegt Frank Caethoven van Padelclub Lokeren.

Voetbal blijft een populaire sport in ons land, maar verliest wel terrein aan andere sporttakken. In Lokeren mag je dat gerust letterlijk nemen. Achter Café Pelgrim kunnen Lokerse ploegen sinds jaar en dag terecht op twee grasmatten, maar door de terugval van het aantal teams volstaat één voetbalterrein voor het handvol ploegen die er nog actief zijn.

Caethoven zag een opportuniteit om er de eerste padelterreinen van Lokeren aan te leggen. De racket- en balsport die aan een opmars bezig is houdt het midden tussen tennis en squash en is zeer toegankelijk. Ook in de omgeving van het Daknamstadion staan er al enige tijd plannen in de steigers om padelterreinen aan te leggen, maar in Everslaar zijn ze nu dus de eerste. In onze regio is er ook al een club in Waasmunster aan gemeenschapscentrum Hoogendonck.

“De sport kent haar oorsprong in Mexico en is in Europa vooral razend populair in Spanje, waar het de tweede sport is na voetbal. Ook in ons land is de opmars bezig en dus mag Lokeren niet achterblijven. Voor de aanleg werken we dan ook samen met een firma uit Valencia zodat alles verloopt volgens de regels van de kunst.” De eerste voorbereidingen zijn al getroffen, maar eind april worden de drie terreinen van 10 meter breed, 20 meter lang en met 4 meter hoge wanden definitief opgetrokken. “Begin mei willen we effectief van start gaan met Padel Club Lokeren.”

Om de sport op de kaart te zetten in de Durmestad zal de kersverse club ook samenwerken met de Lokerse sportdienst voor sessies ‘start to padel’. “De spelregels en basistechnieken zijn erg eenvoudig. Iedereen beleeft plezier aan deze racketsport vanaf de eerste opslag. Het is bovendien een ideale sport om te spelen met vrienden, collega’s of familie. Padel is minder technisch en minder fysiek dan tennis en doordat je tegen en via de glazen wand kan spelen krijg je een extra element in het spel”, verduidelijkt Caethoven. “Tijdens de start to padel krijg je een aantal regels, tips en trics en technieken aangeleerd waarop je in de toekomst verder kan bouwen via individuele of groepslessen voor volwassenen. Ideaal om met vrienden of vriendinnen te doen en heerlijk te sporten en nadien te ontspannen.”