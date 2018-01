Voedingsexperte Lynn De Merlier publiceert eerste boek 26 januari 2018

De Lokerse voedingsdeskundige en osteopaat heeft met 'Goesting in gezondheid' zopas haar eerste boek gepubliceerd. In het mooi vormgegeven boek met foto's van de Lokerse topfotograaf Heikki Verdurme biedt ze een verhelderend inzicht in de werking van onze darmen. "Onze darmen zijn de spiegel van onze lichamelijke èn mentale gezondheid", verduidelijkt Lynn. In het boek komen veelvoorkomende aandoeningen aan bod zoals zure oprispingen of chronische vermoeidheid. "Stress, dé kwaal van deze eeuw, wordt gelinkt aan wat we eten en welk effect dat heeft op onze darmwerking en ons gemoed." Maar het blijft niet bij theorie. Lezers van 'Goesting in Gezondheid' kunnen ook aan de slag met voedingsadviezen en recepten van de experte. "En op de vraag of lekker én gezond wel samengaan, kan ik alleen maar volmondig ja antwoorden." Goesting in gezondheid is verschenen bij M-Books (Standaard Uitgeverij) en kost 24,99 euro. Voor meer info: www.standaarduitgeverij.be (YDS)