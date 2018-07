Vluchtmisdrijf na klap tegen geparkeerde auto 19 juli 2018

Op de Zelebaan in Lokeren is dinsdag rond 16.10 uur een verkeersongeval gebeurd. Er vielen geen gewonden. Een geparkeerd voertuig werd aangereden door een lichte vrachtauto waarvan de bestuurder wel even stopte maar daarna wegreed zonder zich kenbaar te maken. De politie trof wat later het aanrijdend voertuig in de buurt aan. Dit bleek nog niet ingeschreven te zijn. De bestuurder bood zich intussen bij de politie aan. (PKM)