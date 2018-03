Vluchtende 90'er krijgt geen straf 03 maart 2018

Een negentiger heeft in de rechtbank van Dendermonde gisteren opschorting van straf gekregen nadat hij terechtstond voor een aanrijding van een geparkeerd voertuig in Lokeren. Joseph B., afkomstig uit Tienen, heeft een vriendin van 86 uit Lokeren waar hij nu een relatie mee heeft. Op 26 oktober 2016 was de man op weg naar haar en zou hij een geparkeerd voertuig geschampt hebben. "Al had ik dat zelf niet gehoord. Als ik het gehoord had, zou ik gewoon gestopt zijn zoals het hoort. Doorrijden doe je toch niet", zei de kwieke man. Normaal gezien wachtte de man een boete van 1.320 euro en 1 maand rijverbod, maar politierechter verleende de opschorting ook omwille van zijn blanco strafblad. De man zelf reed daarna nog naar Lokeren bij zijn vriendin. "Geniet van een heerlijke koffie met een suikertje uit Tienen", aldus Peter D'hondt. (KBD)